Publicado 06/12/2021 21:39

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, uma mulher suspeita de atear fogo no corpo do pai, 61 anos. Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, com 30% do corpo queimado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo o G1, a suspeita é uma bombeira civil que foi presa após familiares terem prestado depoimento. À Polícia, membros da família contaram que o relacionamento dela com o pai era ruim há anos.

A bombeira civil afirmou que estava em casa com amigas e suspeitou que o pai estivesse abusando de uma delas. Ela negou ter ateado fogo no pai e ainda disse que não sabe como ele teve o corpo queimado. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).