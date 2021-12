Cidade do Rio vive surto de gripe - Internet

Publicado 06/12/2021 18:54 | Atualizado 06/12/2021 19:12





Segundo havia informado o Ministério da Saúde,



Os imunizantes não chegaram e, segundo nota divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, a previsão é que as 160 mil doses sejam enviadas 'nos próximos dias'. Rio - A vacinação contra a gripe na cidade do Rio, que vive um surto da doença, continua suspensa nesta terça-feira por falta de imunizantes. A informação foi confirmada pela Secretaria municipal de Saúde (SMS), que disse aguardar a entrega de uma nova remessa de vacinas nesta semana pelo Ministério da Saúde.Segundo havia informado o Ministério da Saúde, o envio ao Rio de 160 mil doses da vacina contra a gripe seria feito nesta segunda-feira , a partir do remanejamento do excedente das campanhas de vacinação dos estados do Espírito Santo e de Roraima.Os imunizantes não chegaram e, segundo nota divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, a previsão é que as 160 mil doses sejam enviadas 'nos próximos dias'.

O prefeito Eduardo Paes e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estiveram juntos, nesta segunda-feira, durante evento de lançamento de uma base científica da Universidade de Oxford na cidade do Rio. Durante a cerimônia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, Paes e Queiroga não citaram o surto de gripe no município em suas falas oficiais.