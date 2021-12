Publicado 07/12/2021 00:00

O terror vivido na linha 6146, em São Gonçalo, na sexta passada, é mais uma cena da guerra que o Rio enfrenta. Bandidos não podem achar normal assaltar coletivos à luz do dia, assim como não é normal que um policial reaja a tiros. A cidadã Elvira Matos foi a vítima da tragédia. Triste.



O Projeto de Lei que cria a Política Nacional de Busca Ativa de Crianças e Jovens em Idade Escolar deve ser uma das prioridades dos governantes. A evasão escolar pode ter um reflexo dramático no futuro de gerações se não for evitada com políticas firmes e sensatas.