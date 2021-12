Complexo da Penha vive manhã de tiroteio - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Complexo da Penha vive manhã de tiroteioREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 06/12/2021 20:04 | Atualizado 06/12/2021 20:11

Rio - Um homem, identificado como Gabriel Magela da Silva, 19 anos, foi baleado em uma troca de tiros no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio . Ele foi levado para ser atendido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ele está internado em estado grave na unidade de saúde.

Moradores do Complexo da Penha se assustaram com um tiroteio por volta das 6h desta segunda-feira (6) na região da Merendiba, na Vila Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, PMs foram atacados a tiros por criminosos. O policiamento foi reforçado na região. #ODia pic.twitter.com/oB3J0jF9oK — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2021

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Vila Cruzeiro foram atacados perto da base Merendiba por traficantes da região. Após a troca de tiros, a PM verificou a entrada de Gabriel no Hospital Estadual Getúlio Vargas, com ferimentos provocados pelos disparos. Ele foi ferido em uma localidade conhecida como "Terrinha".

O Twitter do jornal Voz das Comunidades relatou que "muitos moradores não estão conseguindo sair de casa para trabalhar". Moradores da região afirmam que até em Olaria é possível ouvir o tiroteio. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região.

07h02 - Moradores relatam tiros desde 6h no Complexo da Penha na localidade conhecida como Merendiba. Segundo relatos, muitos moradores não estão conseguindo sair de casa para trabalhar nesta manhã de segunda-feira. Pedimos atenção ao entrar ou sair da comunidade pic.twitter.com/bNgReGGMA5 — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) December 6, 2021 Passeio adiado Passeio adiado