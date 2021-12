Drogas apreendidas em veículo na Presidente Dutra - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:43 | Atualizado 06/12/2021 19:02

Rio - Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) interceptaram um veículo, nesta segunda-feira (6), e apreenderam oito mil pinos de cocaína e seringas contendo maconha em líquido. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na entrada de Volta Redonda, no Sul Fluminense. Um homem de 32 anos que dirigia o carro foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, as drogas vinham do Complexo da Maré, na Zona Norte, e iriam abastecer traficantes do bairro Conquista, em Volta Redonda, que pertencem à mesma facção criminosa. De acordo com agentes, o motorista confessou que era o responsável pelo transporte do material.

O criminoso foi encaminhado para a delegacia que investiga o caso, onde ficará a disposição da Justiça.