Suposto irmão de Tandera é visto em baile funkFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/12/2021 22:33

Rio - Circula um vídeo nas redes sociais em que aparece um homem que seria o irmão do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Nas imagens, o homem, apontado como Delson Lima Neto, o Delsinho, está segurando um fuzil durante um baile funk. Ele é considerado um dos homens mais procurados do Bonde do Tandera.



Apesar de não ter mandado de prisão ativo, é procurado por ser evadido do sistema prisional. Delson é investigado por uma série de assassinatos, alguns com crueldade, com o uso de facas . Algumas mortes teriam sido filmadas, e há uma força-tarefa específica para a sua captura, com unidades da Baixada Fluminense. Neste mês, a DRE encontrou um jacaré em uma das suas casas e suspeita que o animal seria usado para gerar medo nas vítimas, como forma de tortura.

Tandera é um dos chefes da maior milícia do Rio e atua no município de Seropédica, na Região Metropolitana, e em alguns outros lugares da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu. Ele era um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto após ser baleado pela polícia em junho.



Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), Tandera lida uma organização criminosa que, além do tráfico de drogas, opera serviços de transportes irregulares, a venda de botijões de gás e a distribuição clandestina de TV a cabo.

O DIA questionou a Polícia Civil sobre o vídeo, mas ainda não obteve retorno.