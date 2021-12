Dupla foi levada para a 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Rio - Dois homens acusados de tentar matar um grupo de turistas franceses e suíços, além de um guia turístico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , foram presos por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), na última sexta-feira (3). Um dos criminosos é policial militar e o outro seria integrante de uma milícia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu no dia 4 de agosto deste ano, na Avenida Armando Lombardi, quando as quatro vítimas saíam de uma boate. Segundo relatado na delegacia, o veículo que estavam foi atacado por um homem que apareceu repentinamente, deu coronhadas nos vidros e realizou diversos disparos de arma de fogo contra os ocupantes. O carro foi atingido por dois destes disparos, que perfuraram o pneu traseiro e a mangueira condutora de combustível, conforme laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



Ainda de acordo com as vítimas, teria ocorrido uma briga no interior da boate em que um homem, que disse ser bicheiro de Duque de Caxias, invadiu um camarote reservado pelos turistas e passou a consumir a bebida deles. Houve discussão entre os envolvidos e, na sequência, teve início uma briga generalizada, tendo sido apartada por seguranças do local.



Fora da boate, os dois presos e mais dois homens ficaram aguardando a saída dos turistas e do guia. Um dos criminosos teria ordenado ao policial militar que surpreendesse as vítimas com uma arma de fogo e atentasse contra a vida dos mesmos. Após diversas diligências, perícia técnica, depoimentos colhidos e análises das câmeras de vigilância, foi possível determinar o passo a passo do ocorrido.