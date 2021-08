A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o crime - Reprodução

A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o crimeReprodução

Publicado 04/08/2021 20:10

Rio - Três turistas estrangeiros sofreram um ataque a tiros, na madrugada desta quarta-feira. Eles estariam deixando uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Jeep Renegade em que estavam os estrangeiros foi atingido por disparos, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Segundo as investigações iniciais, antes do ataque, o grupo havia discutido com brasileiros, que teriam se apresentado como bicheiros, em uma boate na Avenida Armando Lombardi. A dupla teria seguido o Jeep e disparado contra a lataria.

Publicidade

De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), as investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos. A perícia foi realizada no carro e imagens de câmeras de segurança solicitadas. Os turistas foram ouvidos e testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento. Os agentes realizam diligências para esclarecer o caso.