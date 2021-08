Na ação, foram apreendidos 31 tabletes de maconha, 74 tiras de maconha, além de 1037 tubos contendo cocaína - Divulgação

Publicado 04/08/2021 18:55 | Atualizado 04/08/2021 19:14

Rio - Policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) prenderam, na tarde desta quarta-feira, um homem cm mais de mil tubos de cocaína no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Rômulo da Silva Lima, de 24 anos, foi detido após uma troca de tiros com os militares.

Segundo o Disque Denúncia, agentes receberam informações sobre traficantes andando armados na região. A polícia foi acionada e, assim que os agentes chegaram na encontraram Rômulo.

Na ação, policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de pistola, três granadas, uma balança de precisão, um rádio transmissor, 131 tabletes de maconha, 74 tiras de maconha, além de 1037 tubos contendo cocaína.

O preso e o material foram levados à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.