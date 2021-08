(Arquivo) A modelo Gracyanne Barbosa durante ensaio de quadra da Escola de Samba União da Ilha - Mauricio Pingo/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/08/2021 18:23 | Atualizado 04/08/2021 18:30

Rio - A quadra da escola de samba União da Ilha do Governador vai reforçar a campanha de vacinação da cidade do Rio e vai se tornar um novo ponto de vacinação a partir desta quinta-feira às 8h. O novo ponto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e se soma aos cerca de 280 pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura em toda a cidade.Nesta quinta-feira, o calendário contempla as pessoas de 29 anos, preferencialmente as mulheres pela manhã e os homens no período da tarde. Nesta semana também está sendo feita repescagem exclusivamente para pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e pessoas com 50 anos ou mais. Quem tem de 49 anos para baixo e perdeu sua data de vacinação deverá aguardar a repescagem para essa faixa etária, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de agosto.Mais informações sobre o calendário de vacinação do município estão disponíveis em coronavirus.rio/vacina Inauguração do PV da quadra da União da Ilha do GovernadorData: 5 de agostoHorário: 8hEndereço: Estrada do Galeão, 322, Cacuia - Ilha do Governador