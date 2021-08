"Motoboy" já tinha uma passagem por roubo majorado - Divulgação/Polícia Civil

"Motoboy" já tinha uma passagem por roubo majoradoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 04/08/2021 17:16

Rio - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (3) por receptação, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. A prisão de Fabiano Gomes da Silva, de 18 anos, conhecido como "Motoboy", foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), durante uma ronda ostensiva para diminuir o roubo de veículos do estado do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, a ronda ostensiva atuava nos locais com maior incidência de roubos de veículos, em conformidade com a mancha criminal, após análise de inteligência. A equipe transitava pela Rua Ururaí, quando abordaram o condutor de uma motocicleta do modelo Yamaha Fazer. Ao verificarem a numeração do motor, os agentes descobriram que o veículo era produto de crime da 58ª DP (Posse), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os policiais prenderam Fabiano, que foi levado junto com o automóvel para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. O caso foi registrado e o acusado está à disposição da Justiça. Ainda segundo a polícia, "Motoboy" já tinha uma passagem por roubo majorado.