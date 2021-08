Governo faz audiência para compra de câmeras portáteis - Divulgação

Governo faz audiência para compra de câmeras portáteis Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:58

Rio - O Governo do Estado do Rio realizou, nesta quarta-feira (4) uma audiência pública para apresentar as especificações da licitação para a compra de câmeras operacionais portáteis para órgãos de segurança e fiscalização do Estado do Rio.

A audiência pública, no Palácio Guanabara, foi comandada por integrantes das equipes técnicas das secretarias da Casa Civil, de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Representantes de sete empresas interessadas em participar compareceram. No encontro, eles tiraram dúvidas e deram sugestões sobre o processo.

Publicidade

Novos questionamentos poderão ser enviados até o final desta quarta (04/08) para a equipe de licitação da Casa Civil. Todas as informações solicitadas na audiência serão disponibilizadas no site oficial do Governo.

Após esta etapa, seguindo os prazos legais, será publicado o edital, previsto para 26 de agosto e o pregão eletrônico, em 8 de setembro.



A instalação de câmeras portáteis nos uniformes dos agentes civis e militares dos órgãos de segurança pública e fiscalização foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do projeto de transparência do Governo do Estado. Além de proteger os servidores em casos de falsas acusações, o uso do equipamento vai aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais. As imagens geradas em função de ocorrências poderão ficar armazenadas até o período de um ano.

Publicidade

Na primeira fase de funcionamento serão contempladas as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Governo (Segurança Presente e Lei Seca), Casa Civil (Barreira Fiscal) e Fazenda (fiscais), além do Detran, Inea e Detro. Na segunda fase, será a vez do Procon, Instituto de Pesos e Medidas e Departamento de Recursos Minerais.