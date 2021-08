Sessões plenárias da Alerj passam a ser realizadas na nova sede nesta terça-feira, 3 de agosto - Julia Passos/ Divulgação Alerj

Publicado 02/08/2021 06:00

Com o fim do recesso parlamentar, a volta das atividades no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro — agora, na nova sede, conhecida como Alerjão —, a partir de amanhã, promete ser agitada. Como a coluna informou em 24 de julho , a reforma previdenciária deve chegar à Casa neste segundo semestre, assim como outros projetos exigidos pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).Entre as contrapartidas do RRF estão a mudança do regime jurídico de servidores — com fim dos triênios —, reformulação da máquina pública pela extinção e fusão de estatais e revisão de incentivos fiscais.