Aplicativo SouGov.br é de uso exclusivo de servidores do Executivo federal, incluindo aposentados e pensionistas Marcello CasalJr/Agência Brasil

Publicado 30/07/2021 17:41

Lançado em maio para uso exclusivo de servidores públicos federais ativos, aposentados, pensionistas e anistiados civis, o aplicativo SouGov.br - gerido pelo governo - contará com mais dois pacotes de serviços até o final do ano. Segundo o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo Sultani, a próxima entrega do app está prevista para o mês de setembro.

"Entre os serviços que vêm por aí, teremos algumas declarações, cadastros de dependentes, alvará judicial, auxílio funeral, auxílio alimentação, afastamento e saúde suplementar", detalha.

Além disso, segundo o Ministério da Economia, há ainda previsão de lançar em 2022 outras funcionalidades, alcançando o número de 50 serviços aos usuários em um só canal e com apenas o login e senha do gov.br.

CONTRACHEQUE E PROVA DE VIDA

A ferramenta conta, hoje, com mais de 570 mil usuários. Os serviços mais acessados, até o momento, são o Contracheque, Dados Funcionais e Pessoais, Extrato de Consignações, Prova de Vida e Carteira Funcional.

APRIMORAMENTO

Além de ampliar a quantidade dos serviços ofertados por meio do SouGov.br, Sultani afirma que o órgão central de gestão de pessoas da administração pública federal "permanece constantemente atento às dificuldades e aos aprimoramentos que são necessários para os serviços que já foram disponibilizados".

"Estamos num caminho irreversível. A automação e as formas de comunicação e de interação estão sendo alteradas no mundo inteiro, tanto no setor público quanto no privado, no âmbito profissional. E essas são iniciativas do governo para adequar o Brasil a todos os desafios que nos serão impostos num futuro muito próximo", ressalta o secretário.