Benefício veio por meio de parceria entre governo e Credcesta - Agência O DIA

Benefício veio por meio de parceria entre governo e CredcestaAgência O DIA

Publicado 30/07/2021 06:30

Pela primeira vez, o Governo do Estado do Rio de Janeiro passa a oferecer aos servidores públicos – ativos, aposentados e pensionistas – o cartão de benefício consignado Credcesta Visa. Com contratação totalmente gratuita e segura, o cartão oferece opções de saque e crédito com limite pré-aprovado e desconto em folha de pagamento.

A parceria com o Credcesta foi feita no âmbito dos programas do governo de apoio à aquisição de bens e serviços no comércio local, a custos ou condições diferenciadas.



Publicidade

SUPERMERCADOS E FARMÁCIAS

Pelas regras, metade da margem deverá ser usada, obrigatoriamente, para compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos que aceitem a bandeira Visa, e a outra metade, em saques emergenciais. Ambas as modalidades, tanto saque quanto crédito, podem ser parceladas.