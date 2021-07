Aposentados do Rio que ganham abaixo do teto do RGPS, de R$ 6.433,57, são isentos de contribuição previdenciária - Reprodução

Aposentados do Rio que ganham abaixo do teto do RGPS, de R$ 6.433,57, são isentos de contribuição previdenciáriaReprodução

Publicado 29/07/2021 17:15

A União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato (UPPES) emitiu nota de repúdio à possibilidade de taxação de inativos do Estado do Rio de Janeiro que recebem a partir de um salário mínimo (R$ 1.100). Hoje, todos os servidores civis aposentados e seus pensionistas que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de R$ 6.433,57, são isentos de contribuição previdenciária.

Publicidade

Para a UPPES, a cobrança de contribuição dos inativos dessas faixas salariais demonstra "que não há compromisso com a valorização dos servidores públicos estaduais".



"A UPPE-Sindicato, representante dos professores e especialistas em educação no Estado do Rio de Janeiro, tem reivindicado, nas mais diversas esferas do poder público, a devida valorização salarial do professorado fluminense e a recomposição das perdas inflacionárias, que não acontece, há sete anos", declarou. "Depois de anos sem reajuste, a medida representaria a retirada do pão de cada dia da mesa dos tão sofridos trabalhadores do serviço público", acrescentou.