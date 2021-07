Depósito alcançará os mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas - Reprodução/ Internet

28/07/2021

O pagamento do salário de julho pode ser antecipado para o funcionalismo estadual do Rio de Janeiro. Nos bastidores, a informação é de que o crédito deve cair na conta dos mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas antes do 10º dia útil do próximo mês — que cairá no dia 13 de agosto.

A previsão é que, havendo fluxo de caixa, a antecipação dos salários ocorra todo mês. Essa sinalização inclusive foi dada pelo governador Cláudio Castro (PL) em evento na Assembleia Legislativa do Rio.

"Ainda temos que voltar o calendário de pagamentos para os primeiros dias do mês. No mínimo, aquilo que a lei fala, até o 5º dia útil, mas estamos avançando", declarou Castro.