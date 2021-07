Cronograma da prefeitura começou em julho e se estende até 2022 - Daniel Castelo Branco

Cronograma da prefeitura começou em julho e se estende até 2022Daniel Castelo Branco

Publicado 26/07/2021 06:00

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou neste mês o calendário de pagamento do 13º salário atrasado de 2020. O cronograma está sendo feito em 12 faixas salariais: em 15 de julho, o benefício foi depositado para 23.745 servidores ativos, aposentados e pensionistas que ganham de R$ 4.000,01 a R$ 4.700,00 (vencimento bruto). Já no dia 18 de agosto, será a vez de 20.296 pessoas com remuneração entre R$ 4.700,01 e R$ 5.500,00 receberem.

O pagamento será concluído em junho de 2022, quando a última faixa salarial (acima de R$ 20 mil) receberá o abono. Ainda no final de 2021, 84% dos funcionários da ativa, inativos e pensionistas que ficaram com o 13º do ano passado em aberto terão sido pagos.

Publicidade

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Fazenda, em 2020, apenas 97.547 vínculos com salário bruto de até R$ 4 mil receberam a gratificação com o orçamento daquele ano. Os valores devidos aos outros 100.024 estão sendo pagos já com receitas de 2021, somando um total de R$ 936 milhões.

A atual administração recebeu esse passivo do governo anterior. Essa, aliás, foi uma das principais cobranças feitas pelo funcionalismo no fim do ano passado.

Publicidade

Já o 13º salário deste ano foi antecipado: a primeira parcela foi paga agora em julho, junto com a folha salarial de junho. A segunda parte será quitada no fim do ano.

No último dia 15, durante o lançamento do Plano Estratégico, o prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, divulgaram o balanço das contas do município neste primeiro semestre.

Publicidade

Contas no azul

O governo ressaltou alguns números: assumiu a prefeitura, em janeiro deste ano, com disponibilidade financeira de R$ 12 milhões para quitar restos a pagar acima de R$ 6 bilhões. Mas, segundo a atual gestão, em seis meses reverteu esse quadro, fechando o primeiro semestre no azul com R$ 4 bilhões em caixa. Agora, a previsão é de chegar ao fim de 2021 com R$ 6 bilhões.

Publicidade