Publicado 23/07/2021 16:15

Formado por diversas entidades, o Movimento em Defesa do Serviço Público bate o martelo na próxima semana se haverá greve geral em todo o país contra a reforma administrativa, em tramitação no Congresso. As categorias discutem a paralisação em plenárias nos dias 29 e 30 deste mês.

A PEC 32 reformula as regras do setor: extingue a estabilidade para futuros servidores — exceto das carreiras de Estado — e acaba também com garantias hoje previstas nos regimes jurídicos de categorias dos municípios, estados e União. Entre elas, promoções automáticas, adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio.

