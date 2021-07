- Foto: Agência Brasil / EBC

Rio - A partir desta quinta-feira, os servidores públicos poderão tirar licença para acompanhar filhos de até doze anos incompletos em tratamento médico. A Lei 9.374/21 foi sancionada pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e publicada no Diário Oficial nesta quinta, 22.

De autoria da deputada estadual Tia Ju (Republicanos), a lei vale para quem ocupa cargo efetivo, cargo em comissão ou contratado da administração direta e indireta, autarquias e fundações públicas do estado do Rio. Os tratamentos de saúde estabelecidos por ela são consultas médicas, cirurgias, tratamentos odontológicos, fisioterapia, atendimento psicológico, exames laboratoriais, médicos e especiais.

A lei também define que devem ser abonados, mediante apresentação de comprovante, os dias do atendimento médico realizado. Caso não consiga um documento com a data, o nome da criança e o atendimento, o servidor poderá apresentar um receituário ou declaração assinada e carimbada pelo profissional de saúde. Este documento deve conter os mesmos dados solicitados no comprovante.