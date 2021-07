Propostas foram aprovadas na Alerj e vetadas pelo governo durante o recesso parlamentar neste mês - Julia Passos/Divulgação Alerj

Publicado 23/07/2021 06:00

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pretendem derrubar, já na volta do recesso parlamentar, em agosto, vetos do governo a matérias aprovadas na Casa. Entre elas, duas propostas que tratavam de promoções dentro da Polícia Militar.

Os projetos de lei foram rejeitados pelo governador Cláudio Castro (PL) este mês. O primeiro, PL 4.011/2021, garantia a convocação dos 173 praças e subtenentes aprovados na última seleção para o posto de 2° tenente. O segundo veto foi ao PL 3.211/20, que promovia PMs preteridos no concurso para o Curso de Formação de Sargentos (CAS) realizado em 1992.

Autor das propostas, Renato Zaca (PRTB) vai apresentar pedido de urgência assim que a Assembleia retornar às atividades, para que os vetos sejam analisados.

APOIO DA CASA

Como outros 25 deputados assinaram a coautoria do projeto de promoção para os praças, a expectativa é que os vetos não sejam mantidos. Com isso, os textos serão promulgados pelo presidente da Alerj, André Ceciliano (PT).

COMPETÊNCIA É DO EXECUTIVO

Na justificativa para os vetos, o governador argumentou que os assuntos são de competência do Executivo e que as medidas invadem a regularidade do fluxo de promoções da corporação.



'CORRIGIR FALHAS'

No entanto, Renato Zaca defende que o objetivo é "corrigir equívocos sucessivos contra os policiais". E que os projetos tiveram apoio dos parlamentares porque todos reconheceram isso.

LDO TAMBÉM

Nos dois casos, Castro argumentou que os temas não devem ser tratados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que os artigos esbarram na lei de recuperação fiscal.