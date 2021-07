Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador - Divulgação / Rogério Santana

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 20:27 | Atualizado 09/07/2021 21:21

Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou ferida, na noite desta sexta-feira, em um tiroteio na Ilha do Governador, Zona Norte. Ela foi levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, no mesmo bairro. O homem foi identificado como Douglas Santos da Silva e a mulher não teve identidade divulgada.

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram chamados para checar a ocorrência nas proximidades do Parque Royal. A perícia foi realizada no local e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) busca testemunhas e imagens para solucionar o caso. A dinâmica do crime não foi divulgada e os suspeitos ainda não foram identificados.