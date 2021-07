Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Ricardo Cassiano/ Agência O Dia

Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do RioRicardo Cassiano/ Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 20:26 | Atualizado 09/07/2021 20:27

Rio - Um policial militar foi baleado, na tarde desta sexta-feira, após impedir um roubo no bairro Cosmos, na Zona Oeste do Rio. O militar, que não teve a identificação divulgada, foi ferido durante confronto e socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Militar, após o crime, um homem baleado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mendanha em um carro com as mesmas características do veículo envolvido na tentativa de roubo. Na ação, um revólver foi apreendido no interior do automóvel.