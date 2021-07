Este é o terceiro espaço reaberto depois de passar mais de um ano e meio fechado - Pedro Magalhães/Prefeitura do Rio

Este é o terceiro espaço reaberto depois de passar mais de um ano e meio fechadoPedro Magalhães/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:46

Rio - A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV) da prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira (9), a Casa de Convivência Naná Sette Câmara, em São Conrado, na Zona Sul da cidade. Este é o terceiro espaço reaberto depois de passar mais de um ano e meio fechado por conta da pandemia da covid-19.



Para seguir todos os protocolos sanitários, as atividades de funcional, pilates, corpo e expressão, danças rítmicas e folclóricas, memória ativa, coral, mobilidade e estabilidade de articular, capoeira, corpo em movimento e yoga, serão realizadas no Complexo Esportivo da Rocinha, que fica ao lado do prédio onde a Casa funciona. As Casas de Convivência são espaços de socialização e promoção da qualidade de vida do seu público alvo, formado por pessoas de ambos os sexos, a partir de 60 anos.

O secretário da SEMESQV, Junior da Lucinha, ressaltou a importância da Casa de Convivência na vida dos idosos. "Fizemos o plano de reabertura para que os idosos venham e façam seus exercícios. Tudo com segurança. Ainda não podemos relaxar com as medidas. É importante o uso de máscara, a lavagem das mãos e o uso de álcool gel", afirmou o secretário, que afirmou que vai levarem conta a opinião dos frequentadores para montar a grade de atividades.



A previsão é que a Casa Maria Haydee, na Gávea, seja a próxima a reabrir. Em seguida será a vez da Casa Padre Velloso, em Botafogo, e por último a Casa Dercy Gonçalves, em Santa Cruz. Os requisitos para frequentar as Casas de Convivência são ter 60 anos ou mais e já ter sido vacinado contra a covid-19, com um intervalo de 14 dias após a segunda dose, apresentando a caderneta de vacinação. As inscrições já estão abertas. Os interessados devem levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e três fotos 3X4.