Luciene, conhecida como Lene, deixa quatro filhos - Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 09/07/2021 18:25



Rio - Policiais da 101ª DP (Pinheiral) prenderam, nesta sexta-feira, um homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas no Bairro Caixa D'água Velha, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, no último sábado (5) . O homem, que não foi identificado, foi casado com Luciene da Conceição Silva durante vinte anos, onde teve quatro filhos. Quando decidiu se separar, no início deste ano, a vítima precisou pedir uma medida protetiva contra ele, pois foi ameaçada.

De acordo com as investigações, o homem procurou Luciene para falar sobre a guarda dos filhos enquanto a vítima saía de casa. Durante a conversa, ele a derrubou e a esfaqueou. "No sábado a noite ela estava saindo de casa quando ele a cercou e questionou quem iria ficar com os filhos, não houve nem tempo para ela se defender, o criminoso a derrubou no chão, montou nela e a esfaqueou até a morte", disse o delegado Rodolfo Atala, da 88ª DP (Barra do Piraí), que investigou o caso.



"A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica", completou Atala.