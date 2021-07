77ª DP (Icaraí), Niterói - Reprodução/ Google Maps

77ª DP (Icaraí), NiteróiReprodução/ Google Maps

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:01 | Atualizado 09/07/2021 17:04

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, um homem que aplicava golpes em mulheres em aplicativos de relacionamento. Paulo Cesar Dantas da Mota foi encontrado entrando em um condomínio de luxo, em Jacarepaguá, Zona Oeste.

Segundo a investigação da 77ª DP (Icaraí), o suspeito conquistava as vítimas através de sites de relacionamento. Durante o namoro, ele usava os cartões da parceira para fazer saques e compras pela internet. Logo depois do golpe, ele abandonava o relacionamento e deixava a vítima com diversas dívidas.

Publicidade

Paulo Cesar mais de dez passagens criminais por estelionato. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia para formalização do cumprimento de mandado de prisão e está à disposição da Justiça.