Dupla foi flagrada em pelo menos dois crimes - Reprodução de TV

Dupla foi flagrada em pelo menos dois crimesReprodução de TV

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:31

Rio - Um homem e uma mulher integrantes de uma quadrilha especializada em golpes a proprietários de imóveis vem sendo procurados pela Polícia Civil. A dupla e outros integrantes, segundo investigações da 9ª DP (Catete), mostra interesse em imóveis e, ao chegar no local, obriga sob ameaças proprietários e corretores a pagar e fazer transferências para a quadrilha.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), Igor Cleber Da Silva, 35, e Karen Ramos da Paz, 31, foram flagrados por câmeras de circuitos internos de pelo menos dois imóveis onde praticaram crimes contra proprietários. A dupla, natural de Minas Gerais, já é procurada por crimes de roubo e receptação.

Publicidade

Em dois casos, que tiveram as imagens obtidas, nos bairros do Flamengo, na Zona Sul e no Rio Comprido, na Zona Norte, a quadrilha teria conseguido forçar os proprietários a transferir uma quantia de mais de R$ 100 mil. Além disso, os criminosos também levavam joias e pertences dessas vítimas durante a ação.

A Justiça do Rio já possui inquérito contra Igor. O Disque Denúncia do Rio de Janeiro já emitiu um cartaz com o nome do estelionatário, que tem como recompensa R$ 1 mil por informações que ajudem a identificar o seu paradeiro.