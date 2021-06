Para atender a demanda, é necessário obter pelo menos 300 bolsas de sangue por dia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:36 | Atualizado 23/06/2021 17:37

Rio - O Bangu Shopping e o Hemorio realizam, no dia 2 de julho, uma campanha especial de doação de sangue para contribuir com o abastecimento do banco de sangue da cidade do Rio de Janeiro, que segue em baixa desde o início da pandemia de covid-19. Segundo o Hemorio, a pandemia provocou uma queda de 30% nos estoques. Para atender a demanda dos pacientes do estado, é necessário obter, pelo menos, 300 bolsas de sangue por dia. A média atual é de 210.



Para a ação, uma equipe do Hemorio estará disponível das 10h às 15h, em uma sala exclusiva, na unidade da Unisuam do estabelecimento, localizada no segundo piso, acesso próximo à portaria 3. O atendimento será realizado por ordem de chegada, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social. Antes da coleta de sangue será feita uma triagem para verificar se a pessoa está apta a doar. A coleta dura no máximo 10 minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável.



Para ser doador é preciso apresentar um documento de identidade original com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. O doador não pode estar em jejum, deve ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, e deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação, assim como ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.



Gestantes e lactantes não podem doar, assim como pessoas que fizeram tatuagens ou piercings há menos de um ano. Adolescentes com 16 e 17 anos podem doar, desde que estejam acompanhados e sejam autorizados por seus pais ou responsáveis legais. Dúvidas sobre a doação podem ser esclarecidas pelo Disque Sangue, no telefone 0800-2820708. O Bangu Shopping fica na Rua Fonseca, nº 240, na Zona Oeste do Rio.