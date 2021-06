Campanha "Cada Gota Importa" pelo Junho Vermelho começa na próxima segunda-feira - Reprodução/Internet

Campanha "Cada Gota Importa" pelo Junho Vermelho começa na próxima segunda-feiraReprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:58

Rio - O MetrôRio vai distribuir 500 passagens em apoio à campanha Cada Gota Importa, que será lançada na próxima segunda-feira (14) pelo Hemorio para incentivar a doação de sangue, facilitando o transporte dos doadores. Os participantes poderão retirar os cartões unitários de embarque no Hemorio, por ordem de chegada, ao iniciar os procedimentos para doação.



A iniciativa faz parte do Junho Vermelho, mês oficial de conscientização sobre a importância da doação de sangue. A ação do Hemorio pretende aumentar o estoque do banco da instituição, que está com 30% a menos de sua capacidade, em meio à pandemia da covid-19. A campanha terá a cantora Pocah como embaixadora.



Publicidade

"Com a parceria, esperamos ajudar no deslocamento daqueles que pretendem procurar o Hemorio para doar sangue e, assim, estimular a participação da população carioca nesse ato tão importante que salva vidas", afirma Daniel Habib, diretor de Operações do MetrôRio, que participa pela segunda vez da iniciativa.



A campanha de doação de sangue acontece até o dia 30 de junho. Para chegar ao Hemorio, os doadores podem descer na Estação Central do metrô e utilizar o acesso D - Praça da República. O instituto fica na Rua Frei Caneca, nº 8, próximo ao Hospital Municipal Souza Aguiar, e funciona das 7h às 18h.