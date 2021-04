Por O Dia

Publicado 12/04/2021 11:38

Rio - O Hemorio, em parceria com a Uber e a 99 lançaram, nesta segunda-feira, a campanha Viagem Solidária que oferece até R$30 de desconto a passageiros que tenham como ponto de destino ou de origem o Hemorio. O objetivo é facilitar a ida e a volta dos doadores evitando a exposição em ambientes externos ou aglomerações. A campanha vai até sexta, dia 30 e para participar basta utilizar o código DOESANGUE99 ou UBERHEMORIOABRIL.



Essa é a segunda vez que as empresas participam da campanha para aumentar as doações durante a pandemia da covid-19. Em 2020, só pela 99, mais de 5 mil corridas gratuitas foram realizadas tendo o Hemorio como destino.



“Garantir a segurança do doador é palavra de ordem para nós e essa campanha busca reforçar isso facilitando o caminho até o Hemorio. Espero que a população entenda sobre a necessidade de participar e salvar vidas nesse momento tão delicado para nossa cidade”, conta o Diretor Geral do Hemorio, Luiz Amorim.



Segundo o Instituto, o Hemorio é higienizado sistematicamente e todos os colaboradores são instruídos sobre o uso correto dos EPIs independente do seu setor. Além disso, o distanciamento social é aplicado rigorosamente e, para evitar aglomerações, um canal para agendamento das doações foi criado via Disque Sangue (0800-282-0708).Entre as demais estratégias para captação de sangue durante o isolamento está a realização da ação “Hemorio em Casa”, onde equipes do Instituto instalam toda estrutura para coleta das bolsas de sangue nos salões de festa de condomínios com pelo menos 500 moradores em idade adequada para doar. É fundamental que o espaço tenha pelo menos 80m2, esteja localizado na área térrea e possua refrigeração.Durante a ação, o doador é orientado a aguardar em seu apartamento até o momento da coleta, quando será contatado via whatsapp ou interfone, evitando aglomerações, o uso de transportes públicos e a exposição prolongada em ambientes externos.Os síndicos de condomínios interessados na ação e que possuam a estrutura e o número adequados de moradores podem entrar em contato com o Hemorio pelo e-mail ‪ [email protected] Com a diminuição dos serviços, o fechamento das empresas e a redução no número de pessoas nas ruas, o Hemorio teve uma queda drástica no número de doadores e por consequência o seu estoque também diminuiu. Segundo o Instituto, em 2020 a queda nas doações chegou a 3 mil bolsas de sangue. Com o avanço da covid -19 e a determinação de novas restrições o número de doadores vem regredindo progressivamente, colocando o Hemorio em alerta para o desabastecimento de diversos tipos sanguíneos, principalmente os de Rh positivo (A+, B+, O+).Em média, o Hemorio tem disponibilidade para receber até 500 doadores por dia, quantidade suficiente para atender toda a rede pública do RJ. Para uma situação regular, é necessário que o Hemorio disponha de pelo menos 300 bolsas de sangue diariamente. Além do Hemorio, o Estado conta com postos de coleta em diversos outros municípios que podem ser acessados pelo site: http://www.hemorio.rj.gov.br/html/Hemorrede_mapa.htmSERVIÇO:Campanha: Viagem SolidáriaMecânica: Duas viagens de desconto tendo o Hemorio como ponto de destino e ponto de partida.Código 99: *DOESANGUE99* (R$ 30 para ir e R$ 30 para voltar)Código Uber: *UBERHEMORIOABRIL* (R$ 30 para ir e R$ 30 para voltar)Data de início: 12/04Data de término: 30/04Local: Rua Frei Caneca, 8, Centro (Hemorio)Quem pode doar na pandemia• É preciso ter entre 16 e 60 anos e até 69 caso já sejam doadores de sangue• O doador deve pesar no mínimo 50 kg• É necessário estar bem de saúde• Quem quiser doar precisa portar um documento de identidade oficial com foto• Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.• Candidatos à doação que tiveram a COVID-19 ficam inaptos por 30 dias após a cura.• Candidatos à doação que tiveram a forma grave da COVID-19 ficam inaptos por 1 ano após a cura.• Candidatos à doação que retornaram de viagem internacional, vindos de qualquer país, ficam inaptos por 30 dias a partir do dia da chegada ao Brasil.Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar o seu documento e um documento de identidade do responsável que assinou a autorização. Seguindo @hemorio é possível contar com mais detalhes e saber como doar. Também é possível receber orientações pelo Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h ‪às 17h‬, através do número ‪0800 282 0708‬.