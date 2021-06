imunização segue o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde e os protocolos do Ministério da Saúde - Divulgação

imunização segue o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde e os protocolos do Ministério da SaúdeDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:34

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) já imunizou mais de 50 mil cidadãos fluminenses contra a covid-19. Desde o dia 18 de março, a corporação abriu as portas de três quartéis para a vacinação da população, em apoio à campanha de enfrentamento à pandemia.



A ação acontece nas unidades de Copacabana (17° GBM), Humaitá (1° GBM) e Barra da Tijuca(GBS), com apoio de profissionais da Diretoria Geral de Saúde (DGS). A imunização segue o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde e os protocolos do Ministério da Saúde. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17h, e aos sábados, das 8 às 12h.



Serviço

Quartel do Humaitá (1º GBM) - Rua Humaitá 126 - Humaitá

Quartel de Copacabana (17º GBM) - Rua Xavier da Silveira, 120 - Copacabana

Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) - Av. Ayrton Senna 2001 - Barra da Tijuca