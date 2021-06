Vídeo mostra homem pegando 'carona' em VLT - Foto: Reprodução / Redes sociais

Vídeo mostra homem pegando 'carona' em VLTFoto: Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:36 | Atualizado 23/06/2021 18:52

Rio - Um vídeo de um homem pegando "carona" em um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira. Nas imagens, é possível ver que o jovem se apoia em um carrinho enquanto segura a parte de trás do VLT. Depois de um tempo, ele se desequilibra e cai nos trilhos perto da Rua Marechal Floriano, no Centro do Rio.

Em nota, a concessionária afirmou que pretende acionar as autoridades para que o caso seja apurado. "O VLT Carioca lamenta qualquer ação que ponha em risco a integridade de seus usuários e, também, das pessoas que convivem com o sistema. Para coibir esse tipo de ação, a Concessionária vai acionar as autoridades competentes", afirmou.