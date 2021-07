Iniciativa é uma parceria da prefeitura com a ONG Core, fundada pelo ator americano Sean Penn - Luciano Belford

Publicado 09/07/2021 20:38

Rio - O Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, será ponto de vacinação contra a covid-19, a partir das 8h da próxima terça-feira (13), com prioridade para pessoas em situação vulnerável da região. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a ONG Core, fundada pelo ator americano Sean Penn. A organização, atualmente, cuida da logística da imunização, em apoio ao SUS, também no Parque Olímpico, no Ginásio Miécimo da Silva e nas quadras da Portela e Mocidade.



Nesta semana, os secretários municipais de Saúde, Daniel Soranz, e de Cultura, Marcus Faustini, fizeram uma visita técnica ao local para checar onde as vacinas serão mantidas em segurança. O início da imunização vai contar com apresentação musical na porta do teatro, dos irmãos Petro e Margô, do duo Marepô, da Ilha do Governador.



"A vacina é o principal impulso para a retomada da cultura na cidade. A prefeitura está trabalhando de forma articulada para avançar na vacinação e, desta forma, retomar as atividades", disse o secretário municipal de Cultura Marcus Faustini.



Em 2022, o Teatro Carlos Gomes completa 150 anos e, segundo a prefeitura, deverá ser reaberto com toda pompa e circunstância ao público. O teatro de estilo Art déco receberá investimento de aproximadamente R$2,5 milhões para, entre outros reparos, reforma do Salão Guarany com climatização, reforma dos banheiros públicos, troca de espelhos, piso da varanda, rede separadora de esgoto, pintura, modernização de poltronas e caixa de palco.



O espaço está fechado desde o início de 2020 em razão das condições técnicas e da pandemia. O local não está interditado. A atual gestão, que entrou em janeiro deste ano, encontrou, entre outros problemas, infestação de cupins, iluminação cênica depredada, falhas na pintura geral, falta de manutenção de maquinários e elevador, necessidade de reforma do piso e dos banheiros.