A blogueira Anna Carolina de Sousa Santos - Divulgação

A blogueira Anna Carolina de Sousa SantosDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:39 | Atualizado 09/07/2021 19:46

Rio - Uma blogueira, identificada como Anna Carolina de Sousa Santos, levava vida boa até a quarta-feira (7), quando policiais da 40ª DP (Honório Gurgel) a prenderam junto a mais quatro amigas em flagrante por estelionato e organização criminosa.

De acordo com a polícia, além de Anna (camisa verde), Yasmin Navarro, Mariana Serrano de Oliveira, Rayane Silva Sousa e Gabriela Silva Vieira foram presas em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, onde funcionava uma "central de telemarketing", que servia para aplicar golpes em suas vítimas.

Publicidade

A blogueira (de verde) e as amigas, que também foram presas Divulgação

Segundo investigações, as criminosas entravam em contato fingindo ser da administradora do cartão de crédito, e conseguiam dados bancários de vítimas. O golpe consistia em dizer que uma fraude havia sido detectada nas compras feitas no cartão, e a vítima deveria passar alguns dados para resolver o problema. Elas ainda mandavam um suposto motoboy até a casa da pessoa a ser lesada para recolher o cartão.

Publicidade

Com todos os dados e o cartão das vítimas em mãos, elas faziam compras, saques em contas bancárias e até empréstimos. As cinco presas foram levadas para a 40ª DP, assim como laptops, celulares, anotações e máquinas de cartão de crédito para a análise da investigação.