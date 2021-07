151ª DP Nova Friburgo - Divulgação

Por Jessyca Damaso

Publicado 08/07/2021 07:53 | Atualizado 08/07/2021 11:45

Rio - Um homem foi assassinado nesta quarta-feira, na zona rural do distrito de Riograndina, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Paulo Jacob Melo foi morto com golpes de facão. Quatro suspeitos, que seriam vizinhos da vítima, foram presos em flagrante.

Logo após o homicídio, ainda segundo os agentes da 151ª DP (Nova Friburgo), policiais civis e militares fizeram cerco no distrito e após receberem informações sobre a rota de fuga dos autores do crime conseguiram prendê-los.



No registro da ocorrência, os policiais informaram que o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 6 mil.



Os homens foram conduzidos para 151ª DP, de onde serão levados para um presídio na capital. Todos responderão pelo crime de homicídio majorado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima.