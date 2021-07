Thiago Marinho Magalhães de Andrade espancou a enteada até a morte por fazer xixi na cama - Divulgação

Thiago Marinho Magalhães de Andrade espancou a enteada até a morte por fazer xixi na camaDivulgação

Publicado 08/07/2021 10:39

Rio - O padrasto que espancou a enteada de dois anos de idade por ter feito xixi na cama, na favela da Rocinha, Zona Sul do Rio, passará, nesta quinta-feira (8), por um novo julgamento pelo Conselho de Sentença do III Tribunal do Júri da Capital. Thiago Marinho Magalhães de Andrade foi condenado, em 2016, a 26 anos, nove meses e 17 dias de reclusão pelo crime de homicídio triplamente qualificado, contra a vítima de espancamento, Lara Sophia Dias Ribeiro.

O julgamento foi anulado por decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aceitou o recurso da defesa do réu. Por maioria de votos, os desembargadores reconheceram que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Segundo o acórdão, os jurados votaram positivamente quando foram questionados se o acusado assumiu o risco de matar, mesmo sem querer efetivamente esse desfecho, o que caracteriza o dolo eventual. Por outro lado, os jurados reconheceram que teria havido motivo torpe e emprego de meio cruel, pressupondo, portando, a existência do dolo direto, quando o agente prevê um resultado e dirige sua conduta na busca de realizá-lo.

Relembre o caso

No dia 25 de agosto de 2015, Thiago deu entrada com a enteada Lara na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Rocinha, alegando que ela havia sofrido um acidente doméstico, mas a criança já chegou morta. Após exame de necropsia, foi constatada como a causa da morte as múltiplas lesões. Thiago, então, confessou que havia cometido as agressões, dizendo que havia “surtado” porque a menina havia feito xixi na cama.