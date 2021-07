Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) - Reprodução internet

Publicado 08/07/2021 08:24

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpre dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira, na investigação que apura crimes de estelionato, apropriação indébita, além de uma possível corrupção e lavagem de dinheiro de um hospital em Corrêas, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. As buscas têm como objetivo reunir novas provas para as investigações e os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada da Capital.

A investigação do MP apura uma denúncia de que o sócio do Hospital Clínico de Corrêas (HCC), teria desviado mais de R$ 3 milhões da unidade para o Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA), administrado por seu filho. Ainda segundo o MP, o homem também teria feito remessas indevidas de alimentos e usado a estrutura do HCC para lavar roupas hospitalares do HNSA e da Casa de Saúde Santa Mônica (CSSM). Ele também é suspeito de ter usado recursos do HCC para pagamento de salários de funcionário desses dois hospitais, que ficam em Petrópolis.

Durante a investigação, policiais da 106ª DP (Petrópolis) constataram veículos saindo do HCC e desembarcando com volumes em sacos plásticos grandes e pretos, além de embalagens de "quentinhas". "A atitude, devidamente gravada, seria a evidência de que o HCC estaria suprindo interesses pessoais do sócio do hospital sem a devida contraprestação", afirmou o MP.