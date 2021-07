Corpos foram encontrados nas proximidades da plataforma - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 08/07/2021 18:21 | Atualizado 08/07/2021 18:38

Rio - Dois homens foram encontrados mortos na estação de trem da Mangueira, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (7). Segundo a SuperVia, os corpos foram encontrados por volta das 15h30 nas proximidades da plataforma. Por conta da ocorrência, trens aguardaram ordem de circulação e o ramal Santa Cruz operou com intervalo diferenciado de 20 minutos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados e, no local, duas pessoas foram encontradas mortas. Nas proximidades do fato, foram encontrados um alicate, uma chave de boca e cerca de três metros de cobre em uma mochila. Ocorrência encaminhada para a 17ª DP (São Cristóvão).

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes, cujos corpos ainda não foram identificados. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.