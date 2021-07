Rio registra 2.229 casos confirmados no Rio nas últimas 24h - Reprodução

Rio registra 2.229 casos confirmados no Rio nas últimas 24hReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 974.848 casos confirmados e 56.498 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.229 novos casos e 177 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%. Entre os casos confirmados, 909.592 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40.0%. No momento, a fila de espera por um leito de enfermaria tem 12 pessoas e a de UTI tem fila 16.

Publicidade

Dois terços da população carioca já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19

Dois terços (63,4%) da população carioca já foram aos postos de saúde pelo menos uma única vez para tomar a vacina contra a covid-19. De acordo com o Painel Rio COVID-19, disponibilizado pela Prefeitura do Rio, até esta quinta-feira, 3.346.641 pessoas tomaram a primeira dose e 110.783 receberam a dose única da Janssen

Publicidade

Segundo o 'Vacinômetro', o percentual da população com o ciclo completo da imunização está em 22,6%. Até o momento, 4.427.037 doses já foram aplicadas.

Recorde

Publicidade

O município bateu o recorde de aplicações da vacina contra a covid-19 em um único dia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 81,3 mil cariocas compareceram aos 280 postos nesta quarta-feira e a maioria recebeu a Janssen.



A prefeitura vinha imunizando uma média de 40 mil pessoas por dia, mas os postos tinham capacidade para atender 80 mil.