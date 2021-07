Pablo foi grampeado por um roubo de carga cometido em Niterói - Arquivo pessoal

Por Jenifer Alves e Natasha Amaral

Publicado 08/07/2021 16:54 | Atualizado 08/07/2021 16:58



Rio - A juíza Nearis Carvalho Arce, da 1ª Vara Criminal de Niterói, absolveu, nesta quinta-feira, o montador de móveis Pablo Vieira de Carvalho, preso no dia 17 de maio, acusado de participar de um roubo de carga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 5 de fevereiro de 2020 . Segundo familiares, a única evidência que tinha sido apontada contra Pablo foi uma foto que estava na delegacia, em que ele teria sido reconhecido por vítimas, contudo, o montador de móveis estava trabalhando em um prédio no momento do assalto, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a cerca de 46 km do local do crime.

Na decisão, a juíza julgou improcedente a denúncia, uma vez que "a vítima não reconheceu o réu assim como afirmou que em sede policial quando fizera por foto não teve certeza. Ora, um decreto condenatório exige a prova cabal e incontestável da autoria dos fatos, de forma que, apesar da existência de indícios para o recebimento da denúncia, tal não é suficiente para um decreto condenatório, diante da insuficiência de provas, impondo-se a absolvição do acusado".



De acordo com o advogado Douglas de Assis, o fato da vítima não reconhecer o montador foi fundamental para a decisão. "A própria vítima disse que Pablo sequer guardava semelhança com o autor do crime, o que tornou estéril a versão acusatória, impondo-se a aplicação do in dúbio pro reo – absolvição por insuficiência de provas".

"Após a oitiva da vítima já não tínhamos mais a que se defender, uma vez que a vítima deixou claro que não seria ele, logo ele foi orientado a permanecer em silêncio. De início ele não entendeu, pois esse seria o seu único momento em todo esse tempo que estava lhe sendo assegurado o direito a auto defesa. Ele ainda não sabia, mas a acusação havia sido esvaziada com o depoimento da vítima que retirou a acusação que havia sido feita em face dele", completou Assis.

A prisão



Pablo foi preso no dia 17 de maio, onde permaneceu até o dia 27, após a decisão de soltura da juíza Daniela Barbosa Assumpção, também da 1ª Vara Criminal de Niterói . Ele era acusado de participar de um roubo de uma carga de cigarro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 5 de fevereiro de 2020.

A revogação da prisão preventiva foi solicitada pelo advogado Douglas de Assis no dia 18 de maio. No dia 20 houve um despacho da Justiça marcando a audiência de custódia para o dia 8 de junho. No entanto, após um pedido de soltura do Ministério Público do Rio, a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza expediu o alvará de soltura.

O montador de móveis foi preso depois de ser reconhecido pela vítima do roubo, através de uma foto apresentada na delegacia. O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) já determinou que, o uso de fotos para reconhecimento é apenas uma prova complementar e deve ser apresentada junto com outros meios para ratificar a autoria do crime. No entanto, o TJRJ alega que o uso de fotos é válido na fase do recebimento da denúncia por se tratar de um indício do crime.