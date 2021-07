Aulas do Ensino de Jovens e Adultos retomou ao regime presencial em turnos escalonados - Reprodução

Aulas do Ensino de Jovens e Adultos retomou ao regime presencial em turnos escalonadosReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:32 | Atualizado 08/07/2021 14:34

Rio - Alunos jovens e adultos da modalidade EJA da rede estadual de educação do Rio podem fazer a partir desta quinta-feira a renovação e rematrícula na unidade escolar em que estudam. O processo está disponível até a próxima quarta-feira e pode ser feito pela internet, através do site ( www.matriculafacil.rj.gov.br ).

O cadastro simplificado permite que o aluno da rede estadual faça o processo todo online. Basta acessar o botão 'Renovação de Matrícula' e, em seguida, inserir os dados necessários para a conclusão do processo.



De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), a modalidade EJA é destinada a alunos maiores de 18 anos. Os estudantes que não realizarem a renovação perderão o direito à vaga e precisarão participar do processo informatizado de matrículas, caso desejem se manter na rede estadual de ensino.



Novas matrículas



Para os alunos que pretendem ingressar no EJA, as novas matrículas para jovens e adultos abrem no dia 16 de julho. "A fase é direcionada a quem deseja ingressar na rede estadual ou tem interesse de mudar de unidade escolar", explica a Seeduc.