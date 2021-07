Sepultamento de Kathlen, na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São Francisco de Paula, no Caju - Luciano Belford/Agência O Dia

Sepultamento de Kathlen, na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São Francisco de Paula, no CajuLuciano Belford/Agência O Dia

Rio - A mãe de Kathlen Romeo, Jaqueline Oliveira, publicou nas redes sociais um desabafo sobre a morte da filha que foi alvo de tiro de fuzil quando iria visitar a avó, no Lins de Vasconcelos, no Complexo do Lins. O incidente que vitimou a designer de 24 anos que estava grávida completa 30 dias nessa quinta-feira.



"Escrevo para não morrer (...). Minha filha, minha única filha, hoje faz 30 dias que vocês nos deixaram e tudo mudou pra pior! Tão agressivo o que fizeram conosco! Sinto um enorme privilégio em ser sua mãe, mesmo que agora de uma forma diferente...Mas confesso que essa batalha está sendo doída demais!", comentou Jaqueline.

A marca jovem segue na postagem falando da falta que a filha faz na vida da família. Ela comenta que o namorado da jovem, Marcelo Ramos, tem sofrido com a ausência da designer, que estava na 14 semana de gestação.



"Sua família, destruída! Meus amigos e 'inimigos', choram comigo! Está tudo tão sombrio. Ninguém entende nada! Ninguém acredita! Nossa dor chegou longe!", desabafou.

A postagem também mostra como a mãe ainda não se conformou com a perda da filha para a violência da cidade. "Ontem te escrevi uma carta e farei com que ela chegue até você. Foi só a primeira! Ainda temos muito o que conversar! Por mais distante que você esteja, uma mãe sempre consegue sentir o filho! Eu te espero!", disse.

Jaqueline segue na postagem falando da tristeza na perda da filha, mas em dado momento utiliza letras maiúsculas, em formato de grito: "NÃO SEI VIVER SEM VOCÊ MESMO QUE MEU CORAÇÃO ESTEJA BATENDO, MESMO QUE MEU CORPO ESTEJA DE PÉ...MINHA ALMA FOI JUNTO CONTIGO! (...) ESSE MALDITO ESTADO INTERROMPEU NOSSA HISTÓRIA!", afirma Jaqueline.

Após 30 dias, o caso da jovem segue sem nenhuma atualização. A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital, mas há suspeita de fraude processual envolvendo os PMs que estiveram na cena do crime, no Complexo do Lins. A próxima etapa das investigações está marcada para quarta-feira que vem, dia 14, quando está agendada a reprodução simulada do caso. Os policiais envolvidos foram acionados a participar da etapa.

O caso de Kathlen possui duas linhas de investigação. A primeiro aberta pela promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que atua na Auditoria da Justiça Militar investiga um possível crime militar. Já o segundo, tenta responsabilizar o autor do disparo que tirou a vida da jovem designer.