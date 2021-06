Parentes de Kathlen Romeu deixam o Ministério Público do Rio de Janeiro após dia de depoimentos - Luciano Belford

Por *Thalita Queiroz

Publicado 29/06/2021 17:40

A avó, uma das testemunhas do ocorrido no dia 8 de junho, em uma ação da Polícia Militar no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, reafirmou o que já havia dito nos primeiros depoimentos . Sayonara diz que implorou por socorro à uma equipe da Polícia Militar que estava atuando na região e que não havia confronto entre traficantes e policiais no momento dos disparos.De acordo com Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, que acompanha os familiares da jovem nos depoimentos no Ministério Público do Rio, a avó ficou bastante desestabilizada com a chegada dos dois policiais que estavam no momento em que a neta foi baleada. "Ela ficou muito abalada quando viu os dois, ela teve que reviver toda a cena na cabeça dela, foi dificíl", disse Mondego. No período da manhã, os familiares da jovem foram ouvidos pelo promotor responsável pelo caso, Dr. Alexandre, junto à Polícia Civil que está investigando o crime de homicídio. De tarde, por volta das 13h, a avó foi ouvida na auditoria da Polícia Militar do Ministério Público, pelo promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior, para a apuração de possíveis crimes militares no momento da ação no Complexo do Lins.Segundo a Polícia Militar, 12 agentes envolvidos na operação no Complexo do Lins, que resultou na morte de Kathlen Romeu, foram afastados das ruas , cinco deles prestaram depoimentos duas vezes. Também foram apreendidas as armas dos policiais: 10 fuzis calibre 7.62, dois fuzis calibre 5.56 e nove pistolas .40.