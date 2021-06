Família da jovem Kathlen Romeo foi ouvida na DH Capital, na Barra da Tijuca. Na foto, a avó, Sayonara Fátima e Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por *Thalita Queiroz

Publicado 29/06/2021 14:39

Rio - A reprodução simulada da morte de, 24, morta no dia 8 de junho, em uma ação da Polícia Militar no Complexo do Lins, na Zona Norte , foi marcada para o dia 14 de julho. De acordo com Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, que acompanha os familiares da jovem nos depoimentos no Ministério Público do Rio, a reconstituição vai ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar da onde partiu o tiro que matou Kathlen.Ao, Mondego revelou também que o promotor de Justiça responsável por ouvir os parentes mencionou que já há uma suspeita de onde tenha partido o disparo, mas a informação está sob sigilo. "O promotor teve um primeiro contato com os familiares da Kathlen Romeu hoje e está aguardando o resultado da reprodução simulada para seguir com o caso", explicou Mondego. A avó de Kathlen, Sayonara de Fátima Queiróz de Oliveira, está sendo ouvida desde às 13h desta terça-feira, na Auditoria de Justiça Militar . Ela estava com a jovem no momento do tiroteio, e afirmou que implorou por socorro à uma equipe da PM que estava atuando na região . Os depoimentos fazem parte do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pela promotoria junto à Auditoria Militar.Kathlen estava na comunidade para visitar parentes e foi atingida durante um tiroteio entre a Polícia Militar e traficantes, segundo a corporação. A jovem chegou a ser socorrida, mas, conforme a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), não resistiu aos ferimentos e morreu logo após chegar ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.O porta-voz da PM, major Ivan Blaz, disse na ocasião que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins foram atacados por traficantes. Segundo o porta-voz, os PMs foram os primeiros a chegar no local em que Kathlen estava. De acordo com ele, os militares afirmaram que não foram os responsáveis pelos disparos que mataram a jovem.