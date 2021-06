A equipe que atuou no estudo que descobriu novo tratamento para o câncer de placenta - Divulgação

A equipe que atuou no estudo que descobriu novo tratamento para o câncer de placentaDivulgação

Rio - Um estudo coordenado pelo ginecologista e obstetra Antônio Rodrigues Braga Neto, professor de obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), aperfeiçoa o tratamento do câncer de placenta em todo o mundo, após ter sido publicado, na última sexta-feira, na revista médica Lancet Oncology. A partir da análise de 5.025 prontuários médicos de pacientes do Rio; de Londres, na Inglaterra; e de Boston, nos Estados Unidos, a pesquisa comprovou a eficácia de um tratamento quimioterápico menos agressivo, que elimina efeitos colaterais de longo prazo, como leucemia, linfoma e menopausa precoce: resultado provável da quimioterapia mais agressiva, a única disponível até então.

"Antes desse estudo, só era aplicado o tratamento mais tóxico que, além do efeitos colaterais imediatos, como vômito, náuseas e queda de cabelo, pode trazer os efeitos colaterais mais graves, que podem se manifestar em até 30 anos após o tratamento", explica Antonio Neto, que atua na Maternidade Escola da UFRJ e na maternidade do Hospital Universitário Antonio Pedro, da UFF.

Com início em 2018, o novo tratamento substitui a quimioterapia mais agressiva, que utiliza cinco medicamentos em doses elevadas, por outra mais leve com aplicação de um medicamento apenas, e em dose reduzida. No estudo, a quimioterapia menos agressiva se mostrou eficaz em 60% dos casos analisados. Os outros 40% tiveram que ser tratados com o método anterior.

A pesquisa também apontou o perfil das mulheres que respondem com eficácia ao tratamento menos agressivo. Segundo o professor e pesquisador, há uma combinação de três fatores, que devem ser interpretados pelo médicos em cada caso:

"Casos de mulheres sem metástase, com níveis de HCG não tão elevados e resultado de biópsia do útero que não apresente o tipo de tumor coriocarcinoma têm indicação para responderem com eficácia à quimioterapia menos agressiva".

Câncer de placenta



O câncer de placenta, explica Antonio Neto, surge na gravidez a partir de um tumor benigno no útero, conhecido como mola. O aparecimento desse tumor, que caracteriza a chamada gravidez molar, é identificado no exame de ultrassonografia. Caso não seja tratado, pode evoluir para o câncer de placenta, que causa a morte do bebê e da mulher em até seis meses.

"Caso esse tumor benigno seja identificado, a mulher deve procurar os locais de referência para o tratamento o mais rápido possível. No estado do Rio, esses locais são a Maternidade Escola da UFRJ e a maternidade do Hospital Antonio Pedro (UFF)", alerta o especialista.

Segundo Antonio Neto, os sintomas do câncer de placenta são sangramento genital e do útero e o surgimento de câncer em outros órgãos, como os pulmões.

A doença é considerada rara e tem grandes possibilidades de cura. Porém, ela é mais comum no Brasil, onde acomete uma em cada 200 mulheres grávidas. Em outras regiões do mundo, a ocorrência é menor. Na Europa, ela é verificada em uma a cada duas grávidas. Já nos EUA, em uma a cada mil gestantes.

O estudo coordenado pelo médico e pesquisador Antônio Rodrigues Braga Neto teve a participação de especialistas de Harvard, nos Estados Unidos, e do Imperial College, em Londres.

Na Maternidade Escola da UFRJ, que fica em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, são tratados cerca de 30 novos casos de câncer de placenta por mês.

"Atendemos gestantes de todo o estado, inclusive as que têm planos de saúde. Os centros de referência para o tratamento são as instituições públicas, o que reforça a importância do Sistema Único de Saúde (SUS)", destaca Antonio Neto.