Claudia Mota assume a comissão de frente do TuiutiDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:17

Rio - O Paraíso do Tuiuti acertou a contratação de Claudia Mota para comandar a comissão de frente no próximo Carnaval. A atual primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro tem reconhecida trajetória, sendo formada pela Escola Estadual de Danças Maria Olenewa, escola oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, além de receber o Prêmio de Melhor Bailarina da América Latina, eleita pelo Conselho Latino-americano de Dança.

Hoje, Claudia Mota é um dos maiores nomes da dança no país e na América Latina, com sucesso de público, crítica e mídia, além de campanhas publicitárias. A convite da Direção da Rede Globo, integra o elenco fixo da “Super Dança dos Famosos” como Jurada Técnica. Como coreógrafa de comissão da frente, Mota já passou por escolas como Tradição, Unidos da Tijuca, Viradouro, São Clemente, Estácio de Sá, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense. Agora no Tuiuti, Claudia vai reencontrar o carnavalesco Paulo Barros com quem trabalhou por três carnavais.

“Estou muito feliz com esse convite do Tuiuti e ainda mais para voltar a trabalhar com o Paulo Barros. Estive com ele na Tijuca e na Viradouro como assistente de coreógrafo. Agora vamos juntos impactar a Avenida com o Tuiuti”, disse a bailarina.

Time completo

Com a possibilidade do Carnaval ocorrer em 2022, o Paraíso do Tuiuti define assim o time completo para a próxima temporada:

Enredo: “Ka ríba tí ÿe - Que nossos caminhos se abram”

Presidente - Renato Thor

Carnavalesco - Paulo Barros

Comissão de frente - Claudia Mota

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira - Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane

Segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira - Wesley Cherry e Rebeca Tito

Direção de Carnaval - André Gonçalves

Direção de Harmonia - Luiz Carlos Amâncio e Fernando Honorato

Carro de som - Celsinho Mody e Carlos Júnior

Mestre de bateria - Mestre Marcão

Rainha de bateria - Thay Magalhães

Princesa da bateria - Mayara Lima