Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:16

Rio - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão, nesta segunda-feira (28), em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na Rua Lafaiete Pimenta e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 7h30.



O homem, de aproximadamente 35 anos, que ainda não foi identificado, pilotava uma moto e teria se desequilibrado, fazendo com que a mulher, de cerca de 30 anos, também não identificada, que estava na garupa, caísse no chão. No momento da queda da vítima, um caminhão passava pela via e teria a atingido.



O Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer a dupla, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.