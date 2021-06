Brigadeiro Atila Maia; Ezequiel Guimarães; Elizio Rodrigues; Israel Pimenta e Luiz Carlos. - Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 19/06/2021 08:52

Sete cidades do Noroeste Fluminense participaram nesta sexta-feira, 18, do VIII Encontro Estadual do Partido Brasil Novo (PBN). Na ocasião, foram empossados ao total os presidentes de dezenove municípios do estado do Rio de Janeiro. A cerimônia restrita, obedecendo as normas de prevenção e combate à Covid-19, ocorreu na Câmara Municipal de São João da Barra, no Norte Fluminense. Participaram da mesa principal o presidente nacional do PBN, Ezequiel Guimarães; presidente estadual do RJ, Luiz Carlos Pereira Pinto; presidente municipal de Campos dos Goytacazes e coordenadora estadual, Rosemery Felix; Brigadeiro Atila Maia; presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, vereador Elizio Rodrigues da Silva; o ator Jorge Coutinho e o pastor Adelson.

Após a execução dos Hinos Nacional Brasileiro e do PBN 52 foram empossados como presidentes municipais: Israel Pimenta Cordeiro, Italva; Júlio César de Almeida, Itaocara; Eduardo de Luma Martins, Miracema; Naum Andrade Vargas, Itaperuna; Gilberto Pereira Teixeira, Santo Antônio de Pádua; Igor dos Santos Nascimento, Cambuci e Daniel Tavares Calixto, Cardoso Moreira.

Em entrevista ao O DIA, o presidente de Italva, Israel Pimenta, pontuou que é de muita importância a criação de um partido novo. "O PBN chega sem vícios políticos, sem barganhas, com força de vontade para atuar de forma transparente e em prol de todos. Vamos caminhar desenvolvendo projetos e ações diversas diferente de tudo o que já tem sido visto", enfatizou. Continua após foto.

Também foram empossados: Antônio Assunção Rosa, São João da Barra; Rosemary Félix, Campos dos Goytacazes; Daniel Melo de Franca, Macaé; Pastor Adilson Conceição França, Búzios; José Xavier da Silva, Cabo Frio; Gelvane Remidi, Magé; Jorge Coutinho, Rio de Janeiro; Carlos Magno Mendonça Batista, São Francisco de Itabapoana; Harin Quelube, São Fidélis e Alessandro Rosa Evangelista, Rio das Ostras. Já Francisco Carlos Rocha de Aperibé não compareceu.