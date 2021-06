Pedras de crack encontradas em uma residência invadida por dois jovem em fuga. - Foto: divulgação

Pedras de crack encontradas em uma residência invadida por dois jovem em fuga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 22:38 | Atualizado 17/06/2021 22:50

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 17 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM ( Pádua) em patrulhamento na Rua Edvaldo Leite Xavier avistaram o jovem com outro da mesma idade e ao perceberem a viatura se aproximando a dupla teria fugido, invadindo duas residências.

Os militares conseguiram alcançar os adolescentes no interior das casas, porém o morador não quiz representar. Foram feitas buscas no imóvel e no quarto da vítima foi encontrado 27 pedras de crack, um celular e R$20. O fato foi apresentado na 136 DP onde um dos suspeitos foi autuado por fato análogo ao artigo 33 da lei 11.343/06 e entregue a sua mãe. Já o outro foi ouvido como testemunha e liberado.