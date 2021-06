Fato registrado na 135 DP de Itaocara. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/06/2021 08:54

ITAOCARA - Um adolescente foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas no Centro de Itaocara, no bairro. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Pedro Eugênio O Sardinha verificar informações sobre uma motocicleta de cor vermelha sendo usada possivelmente para a venda de entorpecentes. Durante abordagem ao suspeito foram encontradas quatro buchas de maconha; R$27; dois aparelhos de celular e uma motocicleta de cor vermelha. De acordo com a Polícia, ele confessou que iria entregar por R$ 40 o material.

O fato foi registrado na 135ª DP do município sendo o jovem autuado por fato análogo ao artigo 33 da lei 11.343/06 e liberado. O veículo foi notificado e apreendido aguardando apresentação de nota fiscal e documentos.